Audi A3 стал подзаряженным гибридом

Фото: Audi

Компания Audi рассекретила особенности нового подзаряжаемого гибрида модели A3 Sportback 40 TFSI е. Примечательно, что машина пришла на смену A3 Sportback e-tron.

Хэтчбек работает за счёт гибридной силовой установки, которая состоит из электрического мотора и бензинового двигателя с рабочим объёмом в 1,4 литра. Установка сочетается с роботизированной коробкой передач на 6 ступеней. Мощность ДВС составляет 150 лошадиных сил, а отдача электрифицированной установки составила 109 лошадиных сил. Максимальная скорость движения подзаряженного гибрида доходит до 227 километров в час. Если же двигаться исключительно на электроэнергии, то максимальная скорость движения будет ограничена показателем в 140 километров в час.

Внешне машина отличается от базовой версии новыми крыльями, а также дисками с необычным дизайном. В интерьере также есть несколько отличий. Цены на новинку стартуют от 3 миллионов 400 тысяч рублей. В продажу машина поступит через несколько недель.