Volvo представила технологию для очистки воздуха

Фото: Volvo

Все транспортные средства торговой марки 2021-го модельного года могут получить усовершенствованную технологию очистки воздуха АAC. Представители компании Volvo сообщают, что их разработка пока не имеет аналогов.

Официальные лица автомобильной компании рассказали, что в процессе создания новой системы они тесно сотрудничали со шведской фирмой, ориентированной на выпуск эффективных фильтрационных систем. За счёт интегрирования новых технологий в функционал транспортных средств Volvo, в салоне автомобиля удастся очищать до 95 процентов воздуха, тогда как предыдущая интеллектуальная система могла очистить не более 75 процентов.

Более того, было разработано уникальное программное обеспечение, которое позволяет очистить воздух в салоне автомобиля до того, как водитель и пассажиры сели в него. Будет ли эта функция доступна всем транспортным средствам либо же входить в дополнительные пакеты опций, пока не сообщается.