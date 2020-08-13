В России отправят на ремонт 1,6 тысячи Mercedes-Benz

Фото: Mercedes-Benz

Росстандарт сообщил о старте добровольного отзыва 1 тысячи 644 внедорожных автомобилей G-class, которые продавались на отечественном рынке с конца весны 2018 года по начало осени прошлого года.

В настоящий момент на официальном ресурсе ведомства указано, что причиной запуска акции является риск несоответствия машины заявленным техническим характеристикам. В частности, есть дефект в работе блока управления системой блокировки дифференциалов указанным техническим характеристикам. Все отозванные транспортные средства будут осмотрены в сервисном центре. Если неполадки будут найдены, они будут устранены за счёт производителя.

Напомним, что это далеко не первая кампания по вызову торговой марки Mercedes-Benz на территории Российской Федерации. Так, более тысячи экземпляров S-class отправились в сервисный центр ещё в прошлом месяце. Тогда машины требовали незамедлительной замены заглушек силовых агрегатов.