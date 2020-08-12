Турецкий TOGG будут продавать в Европе

Фото: TOGG

Электрокроссовер марки TOGG привезут на рынок Старого Света. Первым автомобиль смогут приобрести жители Германии.

Согласно официальному заявлению главы турецкой компании, первые электрические паркетники начнут сходить с конвейера примерно через полтора года. Соответственно старт продаж состоится через 2 года. Примечательно, что в настоящий момент неизвестно даже название модели. Вопрос о поставках кроссовера в Россию пока на рассмотрении.

Напомним, что электрокар турецкого производителя впервые был продемонстрирован в конце прошлого года. Презентацию проводил лично президент Турции, указывая на то, что ко времени выхода нового электрокара на внутренний рынок, в стране будет полностью подготовлена инфраструктура для подобного транспорта.

В настоящий момент о кроссовере известно не так много. Ходят слухи, что в его базовое оснащение будет входить автопилот третьего уровня. А за движение будет отвечать электрическая установка, форсированная до 400 лошадиных сил. Сколько будет стоить паркетник, пока неизвестно.