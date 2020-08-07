Renault Duster сфотографировали на дорогах общего пользования

Фото: Renault

В сети появилось подтверждение тому, что торговая марка Renault приступила к тестированию своего нового автомобиля Duster, который предназначен для России. Закамуфлированная машина на отечественных номерах была сфотографирована на дорогах общего пользования, после чего снимок появился на страницах одного из рейтинговых СМИ России.

Примечательно, что слухи о выходе нового Duster ходили уже несколько месяцев. Инсайдеры уверяли, что запуск конвейера должен был состояться в текущем месяце. Однако из-за коронавирусной пандемии сроки производства пришлось отложить. В самой же компании эту информацию не подтверждали, но и не опровергали.

Если верить утечкам информации, обновлённый Duster будет соответствовать версии, ориентированной на рынок Бразилии. Внешне машину будет отличать задняя квадратная светотехника, а также эксклюзивные бампера.

Примечательно, что актуальная модификация автомобиля продаётся в России с моторами на 1,6 и 2 литра, форсированными до 114 и 143 лошадиных сил соответственно. Дизельная версия представлена полуторалитровым мотором на 109 лошадиных сил. Привод может быть передним либо полным. Стоимость Duster стартует от 777 тысяч рублей.