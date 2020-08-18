Подзаряженный Hyundai Sonata N line попался в объективы шпионов

Фото: Hyundai

В сети впервые были опубликованы фотографии нового Hyundai Sonata N line без камуфляжа.

Напомним, что новинка получила силовой агрегат на 290 лошадиных сил, а также несколько режимов работы. Объём силовой установки составляет 2,5 литра. Двигатель сочетается с коробкой роботизированного типа на 8 ступеней.

Новая фотография подтверждает, что автомобиль будет отличаться от базовой модификации за счёт видоизменённой радиаторной решётки. Помимо этого, изменится дизайн переднего бампера, а также колёсных дисков. Официальная презентация подзаряженной версии должна состояться уже через несколько недель.

На отечественном рынке модель Sonata продаётся уже год. Машины можно приобрести с моторами ёмкостью в 2.0 и 2.5 литра, мощностью в 150 или 180 лошадиных сил. Цены стартуют от полутора миллионов рублей.