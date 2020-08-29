Новый дешевый кроссовер Toyota Urban Cruiser: рассекречен интерьер

Фото: Toyota

Продажи нового доступного кроссовера Toyota под названием Urban Cruiser стартуют уже совсем скоро – 31 августа. Продавать автомобиль будут на рынках развивающихся стран. Первой из них станет Индия, где уже наладили производство этого «паркетника», фактически являющегося перелицованной версией бестселлера Suzuki Vitara Brezza.

Мы уже рассказывали о техническом оснащении этой модели, а также ранее неизвестных решениях, которые получит Urban Cruiser в области экстерьера и интерьера. Но накануне индийский офис Toyota выложил на свой официальный сайт детальные изображения внутреннего убранства своего нового компактного кроссовера, которые оказались весьма любопытными.

Судя по снимкам, салон нового Urban Cruiser практически полностью воспроизводит внешность интерьера своего донора – Suzuki Vitara Brezza. Отличительными особенностями «паркетника» Toyota являются лишь шильдик на руле и темно-коричневая обивка кресел. В оснащение кроссовера войдет: кнопка Start/Stop Engine, сенсорный экран Smart Playcast с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, навигация и электрорегулируемые зеркала заднего вида.

Кроме того, уже начиная с базовой комплектации автомобиль получит сразу две подушки безопасности, задние датчики парковки, полностью светодиодную оптику, мультимедийную систему с 7-дюймовым экраном и климат-контроль.

Цены на Toyota Urban Cruiser пока не объявлены, но старт приема предварительных заказов уже дан. Оставить заявку на приобретение автомобиля можно заплатив взнос в размере 11 тысяч рупий или 11 тысяч рублей по актуальному курсу. Ожидается, что стоимость кроссовера окажется на 10% дешевле, чем сейчас просят за Hyundai Creta (999 тысяч рупий или 1 миллион 12 тысяч рублей).