Kia Stinger засветился на фото

Фото: Kia

Южнокорейским СМИ удалось зафиксировать обновлённый Kia Stinger и разузнать подробные технические характеристики. Как оказалось, после рестайлинга значительно изменится экстерьер автомобиля, а также будет пересмотрена моторная гамма.

Главной отличительной чертой нового автомобиля станет изменённый рисунок задних фонарей. Они выполнены в виде горизонтальных секций, а за счёт полосы стоп-сигнала объединяются в общий блок. Помимо этого изменились патрубки выхлопной системы, а также форма диффузора. Значительно переработана передняя светотехника. Теперь вместо двух блоков используются сразу четыре. Что касается дневных ходовых огней, то их форма стала более строгой. Ожидается появление нового дизайна колёсных дисков. В топовой модификации интерьер должен порадовать виртуальной приборной доской и тачскрином системы мультимедиа на 10,25 дюйма.

Под капотом Stinger окажется мотор на 2,5 литра с мощностью в 304 лошадиные силы. Топовая модификация получит агрегат на 3,5 литра, форсированный до 380 лошадиных сил. А учитывая, что в последнее время Kia Stinger всё чаще появляется на дорогах общего пользования без серьёзного камуфляжа, можно смело говорить о том, что ждать дебют осталось совсем недолго. Хотя точной информации по этому поводу нет.