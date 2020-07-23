Toyota запатентовала новый автомобиль для РФ

Фото: Toyota

Фирма Toyota запатентовала экстерьер нового кроссовера Highlander, который выйдет в четвёртом поколении на отечественном рынке. Официальные изображения уже были опубликованы в профильном ведомстве.

По сравнению с актуальной модификацией, новый внедорожник смотрится намного крупнее. Примечательно, что машина будет оборудована системой полного привода интеллектуального типа, а также электронным переключателем режимов вождения.

Базовой для всех комплектаций автомобиля станет светодиодная оптика. Помимо этого, машина будет оснащена продвинутой системой безопасности, которая состоит из круиз-контроля адаптивного типа и нескольких ассистентов для водителя. Отечественная версия Highlander поступит в продажу только в вариации на 7 мест. За работу отвечает бензиновый мотор на 3,5 литра, мощностью в 249 лошадиных сил. Агрегат сочетается с коробкой автомат на 8 ступеней.

Toyota утверждает, что в продаже машины появятся уже до конца этого года.