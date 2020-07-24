Tesla занимается разработкой двух автомобилей

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В ходе отчётной конференции владелец торговой марки Tesla Илон Маск подтвердил, что в настоящий момент компания занимается разработкой сразу двух новых электрокаров, один из которых станет компактным городским автомобилем, а второй – транспортным средством с увеличенной вместительностью.

Ранее Маск уже высказывался о грядущих новинках, которые в скором времени выйдут на рынок. В частности, он говорил, что новый автомобиль будет представлять собой нечто «радикально новое». Теперь же в сети был опубликован эскиз электрокара, который во многом похож на Model Y.

Что касается второй модели, то эксперты полагают, что речь идёт про фургон с вместительностью в 12 человек, который предназначен для путешествий по тоннелям The boring Company. Сам Маск неоднократно говорил, что подобные автомобили могут стать прекрасной заменой классическому общественному транспорту, ведь в день такой фургон сможет перевозить более тысячи человек.

Когда в продажу выйдут засекреченные модели, и как они будут называться, пока неизвестно. Эксперты полагают, что, судя по темпам развития новых автомобилей Tesla, фирма не выпустит их на глобальный рынок раньше, чем через два года.