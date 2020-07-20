Новый Honda Civic представят в 2021 году

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Одиннадцатое по счету поколение семейства Honda Civic дебютирует в 2021 году, сообщает американский офис японского автопроизводителя. Подробностей относительно этой модели пока нет. Пока известно лишь, что версия Civic в кузове седан вернется на конвейер. Производить её будут на заводе в Индиане (США). Предприятие в британском Суиндоне, где до сих пор выпускают хэтчбек Civic, в 2021 году будет закрыто.

Кроме того, стало известно, что в ближайшие месяцы модельная линейка Honda в США сильно поредеет. Из гаммы моделей автопроизводителя исчезнут хэтчбек Fit, 5-дверное купе Civic и базовая версия седана Accord с 5-ступенчатой МКПП.

Напомним, в России седаны и хэтчбеки Honda не продаются уже пять лет. Вместо них «хондовцы» предлагают россиянам более стабильные и популярные кроссоверы CR-V и Pilot.