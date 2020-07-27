Не опять, а снова: Opel за полгода продал всего 59 автомобилей

Фото: Opel

Переход под крыло французского альянса PSA-Group и возвращение на российский авторынок не помогло марке Opel стать популярной, что хорошо продемонстрировали неутешительные показатели продаж в РФ. Формально, начало реализации автомобилей бренда в РФ было дано в конце 2019 года. С тех пор, согласно информации “АЕБ”, компания продала всего 59 автомобилей. Меньшие показатели продемонстрировали лишь китайский Foton, американский Chrysler и уходящий из России Smart.

Российский офис Opel связывает провальные продажи с разразившейся пандемией и последующим кризисом, однако, как пишет «Авторевю», пандемия не единственная тому причина. Основная – высокие цены. Не менее негативный фактор, который, также мешает компании продавать больше, – слаборазвитая дилерская сеть. Сейчас, судя по информации с официального сайта Opel, в России насчитывается всего 10 дилеров. Причем три из них, расположенные в Москве, являются мультибрендовыми, где автомобили Opel находятся рядом со своими ближайшими конкурентами.

Модельный ряд Opel также нельзя назвать внушительным. На сегодняшний день возрожденный французами бренд представлен у нас лишь тремя моделями: кроссовером Grandland X (сборка Германия), а также локализованными микроавтобусам Zafira Life и фургоном Vivaro. Стоимость первого начинается от 1 миллиона 949 тысяч рублей, а двух других стартует от 2 миллионов 599 тысяч 900 и 1 миллиона 669 тысяч 900 рублей соответственно.