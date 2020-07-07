Kia тестирует загадочный кроссовер

Фото: The KCB

На дорогах Южной Кореи накануне был замечен тестовый прототип загадочного кроссовера Kia. Снимки новинки опубликовало местное издание «The KCB».

Определить, что на фотографиях именно кроссовер Kia, можно по специальным наклейкам на стеклах, а также по общему силуэту, выдающему дизайн электрического концепт-кара Futuron.

Ранее в этом году представители Kia сообщали, что их новая модель должна стереть границы между типами кузова, став симбиозом фастбека, седана и кроссовера.

В качестве платформы для нового серийного электромобиля Kia выступит архитектура E-GMP. Запас хода машины будет равен 480-500 км. В «заряженной» модификации данная модель позволит разгоняться с места до первой «сотни» всего за 3 секунды.

О том, когда новинка выйдет в продажу, пока неизвестно. Напомним, ранее стало известно о планах Kia, согласно которым до 2025 года компания выпустит 11 электромобилей. Судя по всему, серийный Futuron входит в этот список.