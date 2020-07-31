Honda испытывает острую нехватку сотрудников на заводе

Фото: Honda

В сеть попала резонансная информация о том, что фирма Honda заставляет офисных сотрудников работать на заводах.

Так, американское подразделение торговой марки разослало своим работникам письма с указанием необходимости задействовать офисный персонал на конвейерной линии. Производитель утверждает, что вынужден был пойти на такие меры, так как на заводе в Огайо наблюдается существенная нехватка рабочих кадров.

Дело в том, что часть сотрудников линии уволилась, а многие до сих пор сдают положительные тесты на коронавирус. Соответственно, продолжать работу не могут. В связи с этим фирма пытается стабилизировать ситуацию за счёт офисных сотрудников, которые могут оказаться полезными на заводе. В частности, на конвейер планируется отправить менеджеров различных звеньев и бухгалтеров.

Примечательно, что далеко не все сотрудники бренда восприняли такую новость с радостью и готовы работать на общее благо. Некоторые работники офисов Honda утверждают, что вместо добровольного перевода на конвейерную линию, их буквально заставляют покинуть привычные места и отправиться на завод, даже не пройдя предварительного обучения.