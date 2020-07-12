Формула 1. Хэмильтон выиграл Гран При Штирии, Квят – десятый

Действующий чемпион мира Льюис Хэмильтон выиграл Гран При Штирии. Стартовав с поула британец уверенно удерживался на первой строчке на протяжении всей гонки, опередив финишировавшего вторым Вальтери Боттаса на 14 секунд . Тройку замкнул пилот Red Bull Макс Ферстаппен.
Российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят завершил Гран При Штирии на 10-й позиции.
Формула 1. Результаты Гран При Штирии
1. Льюис Хэмилтон (Mercedes) – 71 круг
2. Вальтери Боттас (Mercedes) +13,7193.
3. Макс Ферстаппен (Red Bull) +33,6984.
4. Алекс Албон (Red Bull) +44,4005.
5. Ландо Норрис (McLaren) +1.01,4706.
6. Серхио Перес (Racing Point) +1.02,3877.
7. Лэнс Стролл (Racing Point) +1.02,4538.
8. Даниэль Риккиардо (Renault) +1.02,5919.
9. Карлос Сайнс (McLaren) +1 круг
10. Даниил Квят (Alpha Tauri) +1 круг
11. Кими Райкконен (Alfa Romeo) +1 круг
12. Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) +1 круг
13. Кевин Магнуссен (Haas) +1 круг
14. Роман Грожан (Haas) +1 круг
15. Пьер Гасли (Alpha Tauri) +1 круг
16. Джордж Расселл (Williams) +2 круга
17. Николя Латифи (Wiliams) +2 круга
Сошли с дистанции:
18. Эстебан Окон (Renault)
19. Шарль Леклер (Ferrari)
20. Себастьян Феттель (Ferrari)