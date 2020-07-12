Дешевый кроссовер Nissan Magnite готов к дебюту

На фото: Nissan Magnite. Источник фото: Rushlane

Компания Nissan продолжает тесты предсерийного прототипа своего нового доступного кроссовера Magnite. Накануне автомобиль был сфотографирован на индийских дорогах. Продавать новинку начнут в Индии в начале 2021 года, а её официальный дебют состоится уже 16 июля.

Несмотря на плотный камуфляж в экстерьере кроссовера можно разглядеть определенные детали. С точки зрения силуэта «Магнит» схож с глобальной версией модели Juke, но отличается от этого «паркетника» длинной покатой линией капота и пологой крышей. В корме автомобиля можно заметить светодиодные фары, просвечивающиеся через маскировочную пленку.

На фото: Nissan Magnite. Источник фото: Rushlane

В моторную линейку нового Nissan Magnite должны войти 1-литровые двигатели на 69 и 100 лошадиных сил. Пару, как атмосфернику, так и турбомотору, составит механическая 5-ступенчатая трансмиссия, а для старшего двигателя будет припасена версия с вариатором. Предварительная стоимость: от 525 тысяч рупий или 513 тысяч рублей по текущему курсу.

Не исключено, что в будущем кроссовер Nissan Magnite может добраться и до России. Напомним, ранее Datsun запатентовал в РФ название Magnite, но, как мы уже сообщали, марка в скором времени покинет наш рынок.

Если новому “паркетнику” все же будет суждено появиться у нас, то в России этот кроссовер наверняка получит под капот 1,6-литровый «атмосферник» H4M от Renault Duster, выдающий 114 лошадиных сил.