Chevrolet Aveo снимается с производства

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Торговая марка Chevrolet сообщила о том, что завершает изготовление моделей Aveo и последний экземпляр сойдёт с конвейера американского завода уже в середине осени текущего года.

Отметим, что впервые о том, что модель собирается покинуть рынок, стало известно ещё два года назад. Тогда представители GM сообщили, что для того, чтобы достичь поставленной цели, им придётся сократить модельный ряд, в частности отказаться от выпуска легковушек и сосредоточиться на расширении линейки паркетников внедорожников.

Согласно официальным данным, продажи автомобиля Aveo в Соединённых Штатах Америки, где машина известна, как Sonic, постепенно снижались последние несколько лет. И если 4 года назад дилерам удалось реализовать более 52 тысяч экземпляров легковушек, то в прошлом году показатели продаж рухнули до 14 тысяч автомобилей. Что касается первого квартала текущего года, то модель разошлась в США тиражом всего в 4 тысячи 300 единиц. Поэтому прекращение выпуска Sonic вполне обосновано.