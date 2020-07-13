Cadillac СТ5 получит цифровую приборную доску

Фото: Cadillac

Американский премиальный производитель готовит обновление для автомобиля СТ5.

Так, уже начиная с будущего года, с конвейера фирмы машины будут сходить с приборной доской виртуального типа. Если верить источнику, диагональ экрана панели составит 12 дюймов. При этом, дисплей получить широкий функционал персонализации, позволяющий выбрать разные режимы отображения информации.

Примечательно, что новая приборная доска будет актуальна только для таких модификаций, как Премиум, Лакшери и Спорт. А вот базовая версия автомобиля останется с прежней панелью. Что касается технических характеристик, то вероятнее всего они останутся прежними. Машину, как и раньше, можно будет купить с двухлитровым или трёхлитровым моторами, которые сочетаются с коробкой автомат на 10 ступеней. В модификации останется как задний, так и полный привод.