Бывший гонщик Формулы 1 разбил редчайший суперкар McLaren

Фото: Dario As

Бывший гонщик Формулы 1 Адриан Сутиль попал в серьезное ДТП в Монако, в результате которого сильно повредил редкий суперкар McLaren Senna LM. Суммарно таких машин было выпущено всего 20 единиц.

Судя по видеоролику, опубликованному в Twitter, немецкий пилот задел другую машину, после чего врезался в бетонный отбойник, а затем в столб. Разбитый McLaren, по данным The Drive, принадлежит самому Сутилю.

Ouch!



A rare and expensive McLaren Senna LM has had an oops in Monaco 🇲🇨



Apparently owned by Adrian Sutil 🤷‍♂️ pic.twitter.com/Z8KWUbV6c0 — Zero2Turbo.com (@Zero2Turbo) July 26, 2020

Напомним, суперкар McLaren LM представляет собой дорожную версию гоночного Senna GT. Автомобиль оснащается 4-литровым двигателем V8, выдающим 800 лошадиных сил. Гоночный вариант этого агрегата выдает еще больше мощности – 825 «сил».