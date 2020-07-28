Бывший гонщик Формулы 1 разбил редчайший суперкар McLaren

От
Алексей Шмидт
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Фото: Dario As

Бывший гонщик Формулы 1 Адриан Сутиль попал в серьезное ДТП в Монако, в результате которого сильно повредил редкий суперкар McLaren Senna LM. Суммарно таких машин было выпущено всего 20 единиц.

Судя по видеоролику, опубликованному в Twitter, немецкий пилот задел другую машину, после чего врезался в бетонный отбойник, а затем в столб. Разбитый McLaren, по данным The Drive, принадлежит самому Сутилю.

Напомним, суперкар McLaren LM представляет собой дорожную версию гоночного Senna GT. Автомобиль оснащается 4-литровым двигателем V8, выдающим 800 лошадиных сил. Гоночный вариант этого агрегата выдает еще больше мощности – 825 «сил». 

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