Бывший гонщик Формулы 1 разбил редчайший суперкар McLaren

Бывший гонщик Формулы 1 Адриан Сутиль попал в серьезное ДТП в Монако, в результате которого сильно повредил редкий суперкар McLaren Senna LM. Суммарно таких машин было выпущено всего 20 единиц.
Судя по видеоролику, опубликованному в Twitter, немецкий пилот задел другую машину, после чего врезался в бетонный отбойник, а затем в столб. Разбитый McLaren, по данным The Drive, принадлежит самому Сутилю.
Напомним, суперкар McLaren LM представляет собой дорожную версию гоночного Senna GT. Автомобиль оснащается 4-литровым двигателем V8, выдающим 800 лошадиных сил. Гоночный вариант этого агрегата выдает еще больше мощности – 825 «сил».
Подпишитесь на нас: "Яндекс.Новости", "@Пульс", "Яндекс.Дзен", "Google News".