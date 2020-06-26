Турбированную Mazda3 покажут 8 июля

Фото: Mazda USA/Youtube

Mazda опубликовала на своем YouTube-канале анонс презентации турбированной версии модели Mazda3. Согласно цифрам, появившимся в видеоролике, публичная премьера автомобиля состоится 8 июля 2020 года.

Более конкретной информации в тизерном видео не приводится. Ранее сообщалось, что турбомотор получат как седан, так и хэтчбек Mazda3, но данная информация не подтвердилась и наддувным агрегатом оснастят только 5-дверку.

В качестве турбомотора должен выступить 2,5-литровый агрегат на 250 лошадиных сил, которым уже комплектуют модели Mazda6, CX-5 и CX-9.