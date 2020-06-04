Toyota представила обновленные Hilux и Fortuner

Toyota представила на специальном мероприятии в Таиланде обновленный пикап Hilux и рестайлинговый внедорожник Fortuner.

Новый Hilux доберется до покупателей на тайском рынке до конца июня. С обновлением пикап получил внешний облик, выполненный в стиле пятой генерации RAV4, модернизованную мультимедийную систему с 8-дюймовым дисплеем, продвинутый набор систем безопасности Toyota Safety Sense, а также самое главное: модернизированный 2,8-литровый дизельный мотор на 204 лошадиные силы (500 Нм момента).

Фото: интерьер обновленного Toyota Hilux

С новым двигателем обновленный Hilux способен разгоняться с места до первой «сотни» за 10 секунд. Средний расход топлива составляет 7,8-литра на 100 километров. Связку мотору осуществляет 6-ступенчатая АКПП и полный привод.

Вместе с новый Hilux на презентации был представлен и обновленный внедорожник Fortuner. Автомобиль стал свежее внешне, получил более мощный дизельный двигатель и новую мультимедийную систему с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Как и ожидалось, в моторную линейку внедорожника вошел тот же дизельный агрегат, что и на новый Hilux, выдающий на 27 лошадиных сил и 50 Нм крутящего момента больше, чем ранее. Ассистировать ему будут классический 6-диапазонный «автомат» и полный привод.

В продажу в Таиланде новый Hilux выйдет до конца июня, а в Европе появится до конца года. Обновленный Fortuner появится на большинстве рынков в августе. В России обе новинки стоит ждать не раньше 2021 года.