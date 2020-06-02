ТОП-10 автомобилей с самыми ненадежными моторами

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Аналитики ресурса Consumer Reports опубликовали десятку автомобилей с самыми ненадежными двигателями. В ТОП-10 вошли машины прошлых лет выпуска, продающиеся на американском авторынке, у которых чаще всего возникают дорогостоящие проблемы с основными силовыми агрегатами.

Открывает десятку Audi A4 2.0T 2009-2010 модельного годов. Средний пробег таких автомобилей до серьезного ремонта двигателя составляет 172 – 246 тысяч километров.

На второй строчке располагается Ford F-350 с 6,4-литровым турбодизелем (2008 модельный год). Этот пикап, по статистике, пробегает до капремонта силовой установки 105 – 191 тысячу километров.

Третье место зарезервировал за собой Chrysler PT Cruiser 2001 модельного года. Такие автомобили в среднем проезжают до дорогостоящего ремонта двигателя от 165 до 214 тысяч километров.

Четвертым в этом ТОП-е назван Mini Cooper 2008 модельного года со средним пробегом до капремонта в 196 тысяч – 208 тысяч километров.

Пятерку замыкает Chevrolet Equinox/GMC Terrain 2010 модельного года, проезжающий в среднем до «капиталки» 136 тысяч – 175 тысяч километров.

Далее располагаются: Jeep Wrangler 2,4L 2006 модельного года (пробег до ремонта: 241 тысяча км), Cadillac SRX 2010 модельного года (пробег до ремонта: 200 тысяч км), Acura MDX 2003 модельного года (пробег до ремонта: 305 тысяч км), Buick Licerne 2006 модельного года (пробег до ремонта: 187 тысяч – 230 тысяч км) и GMC Acadia 2010 модельного года со средним пробегом до капитального ремонта двигателя в 170 тысяч – 208 тысяч километров.