Skoda Octavia Combi Scout теперь переднеприводная

Фото: Skoda

Состоялась презентация нового универсала Octavia Combi Scout. Примечательно, что отныне автомобиль будет продаваться не только с полным, но и с передним приводом.

Транспортное средство новой генерации будет отличаться от предыдущей версии увеличенным клиренсом. Так, дорожный просвет вырос на 1,5 сантиметра. Более того, автомобиль оснащается защитным пластиковым обвесом. Под капотом универсала могут работать несколько дизельных агрегатов с ёмкостью в 2 литра. Их мощность находится в диапазоне от 115 до 200 лошадиных сил.

Помимо этого удастся приобрести автомобиль с традиционными бензиновыми ДВС, форсированными до 150 и 190 лошадиных сил. Альтернативным вариантом является гибридная силовая установка, работающая в умеренном режиме, которая сочетается с роботизированной коробкой передач на 7 ступеней.