Peugeot 308 получил виртуальную приборную доску

Фото: Peugeot

На рынок Старого света выходит обновлённый хэтчбек французской торговой марки. Новинка пережила небольшой рестайлинг, и готова порадовать покупателей инновационными решениями.

Так, Peugeot 308 не получил серьёзных технических обновлений. В частности серия двигателей осталась прежняя. Европейцы, как и раньше, смогут купить кроссовер с турбированным мотором на бензине ёмкостью в 1.2 литра, который может иметь мощность в 110 или 130 лошадиных сил. Альтернативой является турбодизельный полуторалитровый агрегат с отдачей в 100 или 130 лошадиных сил.

Топовая модификация с приставкой GTi будет работать за счёт двигателя с турбонаддувом рабочим объёмом в 1.6 литра, форсированным до 263 лошадиных сил. Машине положена трансмиссия автоматического типа на 8 ступеней или механика на 6 ступеней.

Обновление подарило автомобилю новый опциональный пакет, который называется Black Pack. В этом случае большая часть хромированных деталей экстерьера будет заменена на чёрные глянцевые элементы. Что касается салона, то там появится виртуальная приборная доска и несколько новых стилистических решений.

Эксперты полагают, что это скромное обновление говорит лишь о том, что уже в будущем году французская фирма выпустит новое поколение кроссоверов, поэтому они не уделили достаточно внимания плановому рестайлингу.