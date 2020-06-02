Новый Mercedes-Benz SL станет образцом автомобильной классики

Фото: Mercedes-Benz

Стало известно о том, что машина Mercedes-Benz SL будет во многом похожа на классический автомобиль 300 SL, который был популярен в середине прошлого столетия.

Так, главный дизайнер немецкой компании в одном из своих интервью рассказал, что новинка всё-таки будет во многом перекликаться с легендарным «Крылом чайки» (так называли модель 300 SL из-за специфических дверей). Родстер выйдет в продажи в будущем году.

При этом, отмечается, что не стоит ожидать полной адаптации ретро-стиля к современным решениям. Однако, общие идеи и стилистика всё-таки будут прослеживаться. Уже известно, что в основу машины будет положена платформа AMG GT. Если верить источнику, авто получит облегчённую мягкую крышу. Топовая модификация родстера будет работать за счёт четырёхлитрового турбомотора в сочетании с электродвигателем. Общая отдача такой установки составит 800 лошадиных сил.