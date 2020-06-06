Названы автомобили с самыми ненадежными АКПП. На первом месте Focus

От
Алексей Шмидт
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Фото: открытые источники

Американская некоммерческая организация Consumer Reports, специализирующаяся на проведении исследований в автомобильной тематике, составила список машин, автоматические трансмиссии которых не отличаются высокой надежностью. 

Автомобили с самыми проблемными АКПП были выявлены в ходе опроса владельцев подержанных машин 2001–2015 годов выпуска. В своем исследовании аналитики отнесли к «автоматам» все коробки передач схожего типа (гидротрансформаторные, вариаторные и роботизированные).

Самыми проблемными признаны вариаторы Nissan. В ТОП-10 самых часто ломающихся коробок передач фигурирует сразу шесть моделей этой японской марки.

Но на первом месте по самым частым поломкам находится Ford Focus 2012-2015 годов выпуска, автоматическая трансмиссия которого выходит из строя уже на пробеле от 48 до 130 тысяч километров. Ниже приведен полный список моделей с самыми капризными АКПП.

Модель автомобиляГод выпускаСредний пробег до поломки АКПП
Ford Focus2012-201548-130 тысяч км
Nissan Pathfinder2013-201580-121 тысяч км
Nissan Versa Note2013-201689-104 тысяч км
Infiniti QX602013-201590-132 тысяч км
Nissan Maxima2012-2015106-150 тысяч км
Nissan Sentra2013-2014109-164 тысячи км
Chevrolet Equinox/GMC Terrain2010135-191 тысяч км
Nissan Roque2012151-186 тысяч км
GMC Acadia2008-2010156-235 тысяч км
Jeep Wrangler2010157-224 тысяч км

По мнению экспертов Consumer Reports, основывающихся на статистике, большинство современных массовых автомобилей с АКПП способны преодолеть без серьезных проблем с трансмиссией порядка 320 тысяч километров. Конечно с учетом своевременного техобслуживания. 

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