Американская некоммерческая организация Consumer Reports, специализирующаяся на проведении исследований в автомобильной тематике, составила список машин, автоматические трансмиссии которых не отличаются высокой надежностью.
Автомобили с самыми проблемными АКПП были выявлены в ходе опроса владельцев подержанных машин 2001–2015 годов выпуска. В своем исследовании аналитики отнесли к «автоматам» все коробки передач схожего типа (гидротрансформаторные, вариаторные и роботизированные).
Самыми проблемными признаны вариаторы Nissan. В ТОП-10 самых часто ломающихся коробок передач фигурирует сразу шесть моделей этой японской марки.
Но на первом месте по самым частым поломкам находится Ford Focus 2012-2015 годов выпуска, автоматическая трансмиссия которого выходит из строя уже на пробеле от 48 до 130 тысяч километров. Ниже приведен полный список моделей с самыми капризными АКПП.
|Модель автомобиля
|Год выпуска
|Средний пробег до поломки АКПП
|Ford Focus
|2012-2015
|48-130 тысяч км
|Nissan Pathfinder
|2013-2015
|80-121 тысяч км
|Nissan Versa Note
|2013-2016
|89-104 тысяч км
|Infiniti QX60
|2013-2015
|90-132 тысяч км
|Nissan Maxima
|2012-2015
|106-150 тысяч км
|Nissan Sentra
|2013-2014
|109-164 тысячи км
|Chevrolet Equinox/GMC Terrain
|2010
|135-191 тысяч км
|Nissan Roque
|2012
|151-186 тысяч км
|GMC Acadia
|2008-2010
|156-235 тысяч км
|Jeep Wrangler
|2010
|157-224 тысяч км
По мнению экспертов Consumer Reports, основывающихся на статистике, большинство современных массовых автомобилей с АКПП способны преодолеть без серьезных проблем с трансмиссией порядка 320 тысяч километров. Конечно с учетом своевременного техобслуживания.