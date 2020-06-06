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Американская некоммерческая организация Consumer Reports, специализирующаяся на проведении исследований в автомобильной тематике, составила список машин, автоматические трансмиссии которых не отличаются высокой надежностью.

Автомобили с самыми проблемными АКПП были выявлены в ходе опроса владельцев подержанных машин 2001–2015 годов выпуска. В своем исследовании аналитики отнесли к «автоматам» все коробки передач схожего типа (гидротрансформаторные, вариаторные и роботизированные).

Самыми проблемными признаны вариаторы Nissan. В ТОП-10 самых часто ломающихся коробок передач фигурирует сразу шесть моделей этой японской марки.

Но на первом месте по самым частым поломкам находится Ford Focus 2012-2015 годов выпуска, автоматическая трансмиссия которого выходит из строя уже на пробеле от 48 до 130 тысяч километров. Ниже приведен полный список моделей с самыми капризными АКПП.

Модель автомобиля Год выпуска Средний пробег до поломки АКПП Ford Focus 2012-2015 48-130 тысяч км Nissan Pathfinder 2013-2015 80-121 тысяч км Nissan Versa Note 2013-2016 89-104 тысяч км Infiniti QX60 2013-2015 90-132 тысяч км Nissan Maxima 2012-2015 106-150 тысяч км Nissan Sentra 2013-2014 109-164 тысячи км Chevrolet Equinox/GMC Terrain 2010 135-191 тысяч км Nissan Roque 2012 151-186 тысяч км GMC Acadia 2008-2010 156-235 тысяч км Jeep Wrangler 2010 157-224 тысяч км

По мнению экспертов Consumer Reports, основывающихся на статистике, большинство современных массовых автомобилей с АКПП способны преодолеть без серьезных проблем с трансмиссией порядка 320 тысяч километров. Конечно с учетом своевременного техобслуживания.