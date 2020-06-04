Lexus полностью возобновил работу в России

Фото: Lexus

Представители премиального бренда сообщили, что наконец-то «победили коронавирус» и смогли возобновить работу всех дилерских центров в России. Однако, функционирование всех торговых точек будет сопряжено с неукоснительным выполнением всех норм и требований Роспотребнадзора.

Так, продажи автомобилей Lexus, как и работа сервисных центров, была восстановлена. Но, чтобы сократить контакт между сотрудниками и покупателями внедряются новые системы. В частности, используются различные цифровые инструменты работы, упрощающие процесс выбора и покупки ТС.

Бренд подчёркивает, что для него приоритетным остаётся обеспечение безопасности своих сотрудников, партнёров и покупателей. Поэтому вся схема работы, начиная от транспортировки, заканчивая передачей ключей от авто покупателю, была пересмотрена. Регулярно проводится дезинфекция поверхностей, сотрудники соблюдают все предохранительные меры, а для гостей дилерских центров предусмотрены одноразовые перчатки и маски.