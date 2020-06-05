Lada 4×4 признали лучшим автомобилем от худшего бренда

Фото: Lada

Внедорожник Lada 4×4 удостоился нового звания: «Лучший автомобиль от худшего бренда». Рейтинг таких машин опубликовали организаторы знаменитого Фестиваля скорости в Гудвуде.

За российской «Нивой» в рейтинге хороших автомобилей от плохих брендов расположился Daewoo Matiz, Daihatsu Copen, Delorean DMC-12, Vector W8, Brickin SV-1, Talbot Matra Rancho и Reliant Scimitar GTE.

Позже, посчитав, что вышеобозначенные бренды могут обидеться на характеристику «худшие», пресс-служба Фестиваля попыталась объяснить свою позицию:

«Мы не брали в учет успешные автомобильные марки, а я ориентировались на те, которые по разным причинам не смогли стать известными мировыми брендами. Но автомобили, которые они выпускают и выпускали, то, чем хочется владеть».

Что касается Lada 4×4, то ее жюри описало красочно и лаконично – «это Renault 5 на шасси Land Rover».