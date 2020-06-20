Кроссовер Kia Seltos получит электрическую версию

Фото: Kia

Компактный кроссовер Kia Seltos, недавно вышедший в продажу и пользующийся высокой популярностью, вскоре получит электрическую версию, сообщает “IndianAutosBlog”. Первым рынком для такой модификации «Селтоса» станет китайский.

Согласно информации, опубликованной в таблице новинок Kia, появление Seltos EV запланировано на конец второго квартала, то есть уже совсем скоро.

Таблица новинок Kia. Фото: IAB

Судя по всему, новинка станет новой генерацией актуального в «Поднебесной» кроссовера KX3 EV (местный вариант нашего «Селтоса», но электрический).

Технические характеристики новинки пока держатся в секрете. Актуальный KX3 EV комплектуется электрическим двигателем мощностью 110 лошадиных сил, работающим в паре с литий-ионной батареей емкостью 45,2 кВт/ч. Запас хода равен 300 км. Не исключено, что новый Seltos EV получит сразу две версии: стандартную и дальнобойную. Для второй будет положен 183-сильный электрический мотор от Elantra EV и более емкий аккумулятор, позволяющий на одной зарядке батареи проезжать до 500 километров.