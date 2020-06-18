Как будет выглядеть конкурент BMW X4 от Audi

В марте этого года руководство Audi анонсировало скорое появление в линейке кроссоверов марки конкурента BMW X4 и Mercedes-Benz GLC Coupe, в качестве которого выступит Q5 Sportback. Спустя несколько недель на дороги Германии выехал закамуфлированный прототип этой модели, а сегодня на базе сделанных шпионских снимков был опубликован первый рендер нового купе-кроссовера из Ингольштадта.

Разработкой компьютерной визуализации занималась фирма SRK Designs. На рендере можно заметить нисходящую линию крыши, обновленную переднюю часть кузова и корму, соответствующую более гладкому профилю.

Интерьер новинки пока не рассекречен. Ожидается, что в салоне Q5 Sportback появится новый 10,1-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы c фирменным ПО Audi MMI.

Техническая сторона купе-кроссовера не должна преподнести сюрпризов. По слухам, автомобиль получит ту же линейку двигателей, что и обычный Q5, за исключением того, что часть из них может быть форсирована.