Американское аналитическое агенство J.D.Power опубликовало очередной рейтинг самых надежных автомобилей. Впервые за долгое время данный ТОП возглавил местный автопроизводитель – Dodge, который наряду с корейской Kia стал лучшим. Напомним, «корейцы» занимают в списке самых беспроблемных автомобилей по версии этого исследовательского агентства первую строчку уже шестой год подряд.

В 2020 году как Dodge, так и Kia заработали по 136 проблем на сотню выпущенных автомобилей, которые были выявлены в первые 90 дней со старта их эксплуатации.

Далее расположились марки Chevrolet и RAM со 141 проблемой на 100 машин. Как стало известно Daily-Motor.Ru, в данный ТОП также вошли бренды Genesis (142), Mitsubishi (148) и Buck.

В конце списке самых беспроблемных автомобильных марок оказались такие премиальные бренды, как: Jaguar (190), Mercedes-Benz (202), Volvo (210), Audi (225) и Land Rover (228). Но самый худший показатель по надежности продемонстрировала Tesla с 250 проблемами, возникшими с её электрокарами на 100 машин в первые 90 дней эксплуатации.