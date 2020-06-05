«Группа ГАЗ» опровергла слухи о возрождении «Волги»

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Пресс-служба компании «ГАЗ» прокомментировала появившуюся сегодня в Сети информацию о намерении совместно с Volkswagen Group возродить бренд «Волга». По данным источника, распространившего слухи, новую «Волгу» планируется унифицировать с Skoda Octavia A8, которую в конце года начнут выпускать на Горьковском автозаводе.

В официальном комментарии «ГАЗ» говорится о том, что в условиях кризиса компания не только не имеет возможности расширять свое присутствие на рынке выводом новых моделей, но даже не рассматривает подобные проекты.