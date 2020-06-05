«Группа ГАЗ» опровергла слухи о возрождении «Волги»

Пресс-служба компании «ГАЗ» прокомментировала появившуюся сегодня в Сети информацию о намерении совместно с Volkswagen Group возродить бренд «Волга». По данным источника, распространившего слухи, новую «Волгу» планируется унифицировать с Skoda Octavia A8, которую в конце года начнут выпускать на Горьковском автозаводе.
В официальном комментарии «ГАЗ» говорится о том, что в условиях кризиса компания не только не имеет возможности расширять свое присутствие на рынке выводом новых моделей, но даже не рассматривает подобные проекты.
«В условиях зарубежных санкций и кризиса, вызванного падением спроса на автомобили в связи с пандемией COVID’19, «Группа ГАЗ» не имеет возможности выходить в новые сегменты рынка и даже не рассматривает подобные проекты.
В этой ситуации компания концентрирует свои усилия на производстве существующего модельного ряда и развитии в тех сегментах коммерческого транспорта, где компания присутствует в настоящее время. Это лёгкие коммерческие и среднетоннажные грузовые автомобили полной массой от 2,8 до 10 т. и широкая линейка автобусов разных классов”, – сообщили Daily-Motor.Ru в пресс-службе «Группы ГАЗ».