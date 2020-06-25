Ford запустил продажи экономичного Focus

Фото: Ford

Американская торговая марка запустила продажи новой европейской модификации автомобиля Focus EcoBoost. Отметим, что машина является одной из самых экономичных в линейке.

За работу авто отвечает литровая гибридная установка с мощностью в 155 лошадиных сил. На 100 километров пути понадобится всего чуть более 5 литров бензина, естественно, при условии езды в смешанном режиме. В сравнении с аналогичным автомобилем, основанном на двухлитровом моторе, расход топлива был снижен на 45 процентов и это великолепный результат.

Представители бренда отметили, что экономии удалось достигнуть за счёт того, что на низких оборотах в автомобиле отключается один из цилиндров, тогда как во время разгона запускается электрический двигатель, сглаживая так называемую «турбояму».

Электрификация модельного ряда Ford Focus позволила торговой марке продолжить реализацию своих машин в странах Европейского Союза. Сейчас все желающие могут оформить предзаказы на авто. Так, в базовой модификации хэтчбек продаётся по цене от 1 миллиона 880 рублей.