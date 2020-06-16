Фирма JAC анонсировала новинку для России

Фото: JAC

На отечественном рынке в скором времени появится новый минивэн торговой марки JAC.

Фирма сообщила о том, что приняла окончательное решение о поставках автомобилей модели GN8 в Российскую Федерацию. Премьера будет происходить в формате онлайн в последний день текущего месяца.

Китайский бренд сообщил, что в нашей стране автомобиль будет продаваться только в одном техническом исполнении. Под капотом будет установлен турбированный двухлитровый бензиновый двигатель с мощностью в 190 лошадиных сил. Этот силовой агрегат сочетается с коробкой автоматического типа на 6 ступеней.

В перечень базовых опций будут входить панорамные люки, климат-контроль на три зоны, а также раздвижные двери. А сколько будет стоить автомобиль в России, пока не сообщается.