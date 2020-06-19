Chevrolet Colorado обновился и подорожал

Фото: Chevrolet

Состоялась презентация обновлённого автомобиля модели Chevrolet Colorado. Машина получила некоторые косметические изменения, но, эксперты полагают, что это не поможет модели вернуть популярность.

Так, одним из основных рынков для машины был американский. Но, как только на него вернулся Ford Ranger, интерес аудитории к Chevrolet резко сократился. Отчаянно пытаясь вернуть стабильные продажи, разработчики GM принялись совершенствовать автомобиль.

В сети пока обнародованы лишь некоторые изображения новинки. Уже известно, что пикап получит крупную декоративную решётку радиатора, модернизированный бампер, а вот светотехника останется прежней. Что касается интерьера, то данных о внутренних обновлениях пока нет. Когда будут рассекречены цены и комплектации, пока неясно. Но, эксперты полагают, что продажи пикапа начнутся уже совсем скоро.