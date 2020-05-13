Volkswagen Tiguan попытались замаскировать под китайский паркетник

Фото: Volkswagen

На дорожные испытания вышел автомобиль Volkswagen Tiguan в купеобразной версии. Производитель решил не покрывать машину камуфляжной плёнкой. А, чтобы не концентрировать внимание общественности, новинка была стилизована под китайский Changan CS85.

Как оказалось, решение производителя оказалось провальным, так как автошпионы моментально распознали под фальшивым декором оригинальный Volkswagen Tiguan. Более того, на основании фотографий экспертам удалось определить специфические особенности новинки.

Так, автомобиль получил необычную радиаторную решётку, фирменную светотехнику и выштамповки по бокам. Под капотом купеообразного авто будет работать мотор на 2.0 литра, который имеет отдачу в 186 или 200 лошадиных сил. Двигатель сочетается с трансмиссией роботизированного типа на 7 ступеней. Ходят слухи, что авто выйдет в продажу с полным приводом.