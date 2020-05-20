В сети опубликованы фотографии салона нового Haval H5

Фото: Haval

В интернете появились шпионские фотографии интерьера прототипа Haval H5. Если верить подлинности фото, то внедорожник будет брутальным не только снаружи, но и внутри.

Так, новый автомобиль получит весьма крупную центральную консоль, которая будет отличаться от актуальных версий яркими оранжевыми вставками, прекрасно контрастирующими с основным цветом. Дефлекторы вентиляции получат вертикальную ориентацию. Особое внимание привлекает тачскрин системы мультимедиа необычной формы, слегка закруглённой со стороны пассажирского кресла. Приборная панель виртуального типа получила выступающий «козырёк».

Предполагается, что премьера этого автомобиля состоится уже в ближайшие месяцы. Напомним, что внешне авто будет отличаться от актуальной модификации округлой светотехникой, а также чёрными бамперами. Что касается отечественного рынка, то производство Haval H5 в России было запущено только весной. С конвейера сходят машины с двухлитровыми моторами, форсированными до 149 или 177 лошадиных сил. Цены стартуют от 1 миллиона 90 тысяч рублей.