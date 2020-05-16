В России выросли цены на кроссовер Chery Tiggo 4

Фото: Chery

На российском автомобильном рынке изменились цены на компактный кроссовер Chery Tiggo 4. Согласно информации, опубликованной аналитическим агентством «Цена Авто», стоимость китайского «паркетника» увеличилась на 10-40 тысяч рублей, что эквивалентно росту на 0,8-3,5% относительно старых рублевых прайсов. Подорожание затронуло исключительно машины 2020 года выпуска.

Отныне стоимость базовой комплектации Tiggo 4 2020 года выпуска составляет 969 тысяч 900 рублей. В таком исполнении кроссовер оснащается 2-литровым бензиновым двигателем на 122 лошадиные силы и МКПП. С аналогичным мотором, но бесступенчатым вариатором Techno за Tiggo 4 придется заплатить 1 миллион 169 тысяч 900 рублей, а за максимальную версию в салонах просят 1 миллион 259 тысяч 900 рублей.

В «топовой» комплектации Chery Tiggo 4 оборудован турбомотором на 147 лошадиных сил, ассистирует которому 6-диапазонная роботизированная трансмиссия.

Напомним, что в прошлый раз компания Chery меняла цены на Tiggo 4 в апреле. Тогда эта модель подорожала на сумму от 20 до 50 тысяч рублей.