В РФ стартовали продажи Volkswagen Polo

Фото: Volkswagen

Представители немецкой компании сообщили о возможности оформить заказ на автомобиль Volkswagen Polo в новом поколении. Отметим, что отныне машина будет доступна в кузове лифтбека.

Новый автомобиль можно приобрести с бензиновым двигателем с рабочим объёмом в 1.6 литра, который может быть форсирован до 90 или 110 лошадиных сил. Примечательно, что эти силовые агрегаты собираются на калужском заводе. Они сочетаются с коробкой автоматического типа на 5 ступеней. Для мотора с отдачей в 110 лошадей доступна ещё и механическая трансмиссия на 6 ступеней. Что касается агрегата на 1.4 литра, то он имеет отдачу в 125 лошадиных сил. Топовый двигатель сочетается только с роботизированной трансмиссией на 7 ступеней.

В продажу авто Volkswagen Polo поступит в четырёх модификациях. Самая старшая версия получит систему безключевого запуска мотора и задний парктроник. Стоимость авто стартует от 792 тысяч рублей. За топовое исполнение нужно будет отдать 1 миллион 112 тысяч рублей.