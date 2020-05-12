В Калининграде запущено производство BMW X6

Фото: BMW

Немецкий автомобильный производитель сообщил о том, что на мощностях Калининградского завода в России началась сборка кроссоверов модели Х6. Сообщается, что производство транспортных средств будет осуществляться в семи комплектациях, а приобрести новинку россияне могут онлайн.

Так, под капотом нового BMW X6 могут работать как силовые агрегаты с отдачей в 249 и 340 лошадиных сил, работающие на дизеле, так и бензиновый двигатель, форсированный до 340 лошадиных сил. Что касается оснащения, то в зависимости от комплектации, набор опций будет корректироваться.

В базовой версии автомобиль будет продаваться по цене от 5 миллионов 840 тысяч рублей. Спорт-версия будет дороже, и ценник будет стартовать от 6 миллионов 400 тысяч рублей. В самой дорогой комплектации кроссовер будет стоить от 6 миллионов 610 тысяч рублей. Примечательно, что каждый может воспользоваться возможностью оформления заказа онлайн. После выбора способа оплаты, автомобиль будет доставлен прямо по адресу покупателя представителями дилерского центра.