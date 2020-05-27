Стало известно, когда состоится Женевский автосалон

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Знаменитый автосалон международного уровня, который традиционно проводят в Швейцарии, в этом году был отменён из-за пандемии коронавируса. Однако, его организаторы отметили, что не готовы порадовать аудиторию обещаниями провести мероприятие в будущем году. Вероятнее всего в Женеву автолюбители приедут только через 2 года.

Отмечается, что перенос сроков реализации проекта связан не только с эпидемией, но и с некоторыми финансовыми проблемами компании. Так, отмена мотор-шоу в этом году обошлась организаторам в крупные убытки, которые превысили 11 000 000 швейцарских франков.

В результате было принято решение оформить государственный кредит на сумму около 17 миллионов франков. Однако, стороны не смогли прийти к единому решению и деньги на поддержку организации не были получены. Соответственно, полагать, что в будущем году всё-таки состоится автосалон в Женеве, не стоит.