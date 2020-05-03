Стали известны подробности о моторах нового Nissan X-Trail

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Новый Nissan X-Trail сохранит 2,5-литровый «атмосферник», но его мощность вырастет на 10 лошадиных сил. За счет увеличения отдачи этого агрегата кроссовер не потеряет в динамике из-за роста габаритов и массы, сообщает издание «Car Direct».

Напомним, что мощность 2,5-литрового двигателя актуального X-Trail составляет 172 лошадиные силы. Модернизированный «атмосферник» будет выдавать 182 лошадиные силы, а его максимальный вращающий момент увеличится до 249 Нм. Улучшенный атмосферный 2,5-литровый мотор станет не только более производительным, но и экономичным. Расход в смешанном цикле должен составить 7,8-литра на 100 км, что на 0,3-литра меньше, чем у актуального кроссовера с таким же двигателем.

Информации о гибридной силовой установке пока нет. Вероятно, она достанется нового X-Trail от его европейского собрата Rogue.

Официальная презентация нового Nissan X-Trail должна состояться в августе 2020 года. До России кроссовер доберется не раньше конца 2021 года.