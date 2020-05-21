Renault представила новый Kaptur. Названы цены

Фото: Renault

Компания Renault в рамках онлайн-презентации для журналистов продемонстрировала обновленный кроссовер Kaptur.

Кроссовер спроектирован на модернизированной архитектуре Global Access (B0). В моторную линейку реформенного «паркетника» вошли прежний 1,6-литровый 114-сильный агрегат и новый 1,3-литровый турбомотор TCe150 на 150 лошадиных сил (250 Нм момента. В качестве трансмиссии предложат «механику» или вариатор. Привод – передний или полный.

Обновленный Renault Kaptur получил модернизованный дизайн, перенастроенное шасси, улучшенную эргономику салона и расширенные возможности персонализации.

New Kaptur

В линейке модификаций кроссовера появилась новая спецверсия Edition One со всеми доступными для этой модели опциями.

Стоимость базовой комплектации Renault Kaptur начинается с отметки в 1 миллион 20 тысяч рублей, что на 20 тысяч рублей дороже, чем стоил дореформенный «паркетник» в таком же исполнении. За кроссовер со 150-сильным турбомотором, вариатором и передним приводом придется заплатить от 1 миллиона 440 тысяч рублей, с полным приводом – от 1 миллиона 515 тысяч рублей.

Старт приема заказов уже дан. Полноценный прайс-лист объявят в начале июня. До дилеров новые Kaptur доберутся во второй половине следующего месяца.