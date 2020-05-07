Появились первые фото нового SsangYong

Фото: SsangYong

На дорогах Южной Кореи был сфотографирован новый автомобиль торговой марки SsangYong. И эти снимки стали причиной настоящих противоречий среди экспертов. Часть из них полагает, что на фото запечатлён Tivoli, тогда как вторая половина уверена, что под кузовом этого кроссовера скрывается принципиально новая модель.

Отметим, что если речь идёт действительно об удлинённой версии Tivoli, то она, вероятнее всего, будет предназначена для зарубежного рынка. Тем более, что в прошлом году состоялся рестайлинг короткой версии авто и вполне логично предположить, что настало время обновить и «длинную» модификацию. В поддержку этой версии говорит ещё и факт того, что машина была закамуфлирована частично. А значит, от глаз было решено скрыть лишь некоторые особенности, в частности, бампера и оптику.

Если же предположить, что противники этой теории были правы, то можно надеяться, что под известным кузовом скрывался автомобиль, который имеет внутризаводской код J100. Ходят слухи, что кроссовер будет среднеразмерным, однако, в его основе будет положена инновационная тележка. Сама же компания пока никаких комментариев по этому поводу не давала.