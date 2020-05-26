Опубликована первая фотография Mercedes-Benz S-Class

Фото: Mercedes-Benz

Баварский производитель распространил первое официальное изображение автомобиля S-Class. На нём видна передняя часть авто.

Так, официальные снимки доказали, что прошлые утечки информации, включая шпионские фотографии, оказались верными. Однако, та машина, которая была поймана на дорогах Поднебесной, вероятнее всего была оснащена пакетом дополнений AMG, так как на рендерах красуется седан.

Новое поколение принесёт флагману Mercedes-Benz широкие воздухозаборники, увеличенную радиаторную решётку, необычную головную оптику. Какие технические характеристики получит автомобиль – пока не сообщается. Дата презентации также держится в тайне.