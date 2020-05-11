Mercedes-Benz EQA останется самым маленьким авто на электротяге

Фото: Mercedes-Benz

Стало известно о том, что немецкая фирма не собирается выпускать электрифицированный аналог А-класса. А это значит, что EQA останется самым маленьким в электрической линейке баварского производителя.

Представители фирмы рассказали, что согласно результатам продаж и последним исследованиям, аудитория ориентирована на приобретение внедорожников и кроссоверов. Соответственно, вкладывать деньги в развитие более компактных автомобилей, с учётом сложной финансовой ситуации, не рационально.

Отметим, что EQA поступит на рынок в начале будущего года. Пока что достоверно неясно, какие особенности получит электрокар. Вероятнее всего машина будет оснащена аэродинамическими дисками и модифицированными бамперами.