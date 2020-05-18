Lexus IS совсем скоро сменит поколение

Фото: Lexus

Премиальный производитель готовится к презентации нового, четвёртого поколения компактного седана IS. Сообщается, что дебют авто состоится уже через 3 месяца.

Если верить источнику, производитель решил обновить платформу, которая использовалась для Lexus IS. В частности, большие изменения произойдут в ходовой части седана. Что касается силовых агрегатов, то вероятнее всего они останутся прежними. Речь идёт про двухлитровый мотор на 245 лошадиных сил. А для топового варианта авто положен двигатель атмосферного типа с ёмкостью в 3.5 литра, который имеет отдачу в 315 лошадиных сил. Оба мотора сочетаются с автоматической трансмиссией на 8 ступеней. Ходят слухи, что в продажу поступит и седан с мотором на 3.5 литра, мощностью в четырё сотни лошадей, который сейчас актуален для флагманского LS 500. Но, официально эта информация не была подтверждена.

Что касается других изменений, то вероятнее всего салон у респектабельного седана станет более роскошным. В отделке будут использоваться дорогостоящие материалы, а архитектура передней панели будет соответствовать актуальным тенденциям.