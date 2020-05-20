Ford снова отложил запуск Bronco

Фото: Ford

Зарубежный источник сообщил о том, что компания Ford вновь отложила запуск Bronco. На этот раз причина заключается в эпидемии коронавируса.

Отметим, что для самой модели это далеко не первый перенос даты дебюта. Изначально авто должны были показать ещё 2 года назад. Позже представители компании заявили, что видят более целесообразным перенести презентацию новинки на начало весны текущего года. Позже стало ясно, что из-за пандемии срок выхода на рынок будет вновь смещён.

Теперь независимый источник утверждает, что автомобили поступят к дилерам с опозданием на несколько месяцев. Вероятнее всего это состоится только в конце текущего года. Всё дело в том, что сейчас многие заводы производителя приостановлены из-за карантинных мер.

Такая же ситуация обстоит и с моделью Bronco Sport, которая должна была дебютировать в апреле. Если верить источнику, то автомобиль будет продаваться с полуторалитровым турбированным мотором или с наддувным двигателем с рабочим объёмом в 2.0 литра.