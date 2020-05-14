Ф1. Официально: Сайнс в Ferrari, Риккиардо в McLaren

Scuderia Ferrari в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте команды, подтвердила подписание контракта с испанским гонщиком Карлосом Сайнсом-младшим на сезоны 2021 и 2022 года.

Сын многократного победителя гоночного марафона «Дакар» Карлоса Сайнса-старшего займет в итальянской «конюшне» место Себастьяна Феттеля.

Одновременно с объявлением Сайнса будущим гонщиком Ferrari команда McLaren сообщила о достижении соглашения с Даниэлем Риккиардо, сейчас выступающим за Renault. Австралийский пилот переберется в Уокинг на вакантное место с уходом Сайнса.