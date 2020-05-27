BMW усовершенствовала хэтчбек 6 серии GT

Фото: BMW

Автомобиль BMW 6 серии GT пережил плановое обновление. На этот раз машина получила некоторые внешние изменения, а также дополнительные окрасы кузова. Цены на модель в России стартуют от 4 миллионов 290 тысяч рублей.

Внешне от прошлой модификации автомобиль отличается расширенной решёткой радиатора, новой светотехникой, которая сузилась и выглядит более агрессивно. Помимо этого, в качестве опции удастся заказать лазерно-люминофорную оптику для авто. Изменилась конфигурация бамперов и заднего диффузора. Приобрести машину можно будет с колёсными дисками диагональю от 18 до 20 дюймов.

Интерьер хэтча также претерпел некоторых изменений. В частности, появилась приборная доска виртуального типа с дисплеем на 12.3 дюйма, однако, приобрести её можно только в качестве дополнительной опции. В базовой же версии покупателя порадует шикарная кожаная отделка салона, панорамная крыша, а также качественная аудиосистема с возможностью воспроизведения объёмного звука. Для пассажиров второго ряда предусмотрена улучшенная развлекательная система.

Под капотом авто могут работать дизельные или бензиновые агрегаты. Мощность авто находится в диапазоне от 190 до 340 лошадиных сил.